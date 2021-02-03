المعارضة في برلمان أوكرانيا تطرح سحب الثقة من زيلينسكي

قال فاديم رابينوفيتش الرئيس المناوب لكتلة "المنصة المعارضة – في سبيل الحياة" في برلمان أوكرانيا، إن هذه الكتلة ستطرح مبادرة سحب الثقة من الرئيس فلاديمير زيلينسكي.

وأضاف رابينوفيتش، في كلمة من منبر البرلمان اليوم، أن طرح هذه المبادرة جاء على خلفية العقوبات المفروضة على قنوات 112، و ZIK، و NewsOne التلفزيونية الأوكرانية.

وتابع رابينوفيتش: "سنعقد مؤتمرا طارئا للحزب، وسنطرح مبادرة سحب الثقة".

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في وقت سابق، فرض زيلينسكي عقوبات على عدة شركات للتلفزيون، وعلى عضو البرلمان عن حزب المعارضة "من أجل الحياة" تاراس كوزاك.

المصدر: تاس