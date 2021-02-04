 
مباشر

البرازيل.. مفاوضات بشأن لقاح "سبوتنيك v" الروسي ضد فيروس كورونا

أخبار العالم

البرازيل.. مفاوضات بشأن لقاح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ppcl

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن إجراء مفاوضات مع مصنعي لقاحات ضد فيروس كورونا من روسيا والهند، تتضمن مناقشة خيارات التوريد.

وجاء في بيان الوزارة: "سيجتمع ممثلون عن وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة مع ممثلين عن معهد غاماليا الروسي، مصنعي لقاح "سبوتنيك v"، ومع ممثلي المختبر الهندي بهارات بايوتك، مورد لقاح كوفاكسين".

إقرأ المزيد
الشركة البرازيلية المصنعة للقاح Sputnik V الروسي تتوقع ترخيصه هذا الأسبوع
الشركة البرازيلية المصنعة للقاح Sputnik V الروسي تتوقع ترخيصه هذا الأسبوع

وجاء قرار التفاوض بعد أن وافقت وكالة المراقبة الصحية الوطنية "Anvisa" في البرازيل على بروتوكول جديد لتبسيط إصدار الموافقات الطارئة للأدوية المختبرة في الخارج، ويلغي الحاجة إلى مرحلة ثالثة من التجارب السريرية في البلاد.

وفي وقت سابق تمت الموافقة في البرازيل على استخدام لقاحات ضد كوفيد- 19 من إنتاج شركة "AstraZeneca" البريطانية و "Sinovac" الصينية للاستخدام في حالات الطوارئ

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا