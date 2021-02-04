البرازيل.. مفاوضات بشأن لقاح "سبوتنيك v" الروسي ضد فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن إجراء مفاوضات مع مصنعي لقاحات ضد فيروس كورونا من روسيا والهند، تتضمن مناقشة خيارات التوريد.

وجاء في بيان الوزارة: "سيجتمع ممثلون عن وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة مع ممثلين عن معهد غاماليا الروسي، مصنعي لقاح "سبوتنيك v"، ومع ممثلي المختبر الهندي بهارات بايوتك، مورد لقاح كوفاكسين".

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وجاء قرار التفاوض بعد أن وافقت وكالة المراقبة الصحية الوطنية "Anvisa" في البرازيل على بروتوكول جديد لتبسيط إصدار الموافقات الطارئة للأدوية المختبرة في الخارج، ويلغي الحاجة إلى مرحلة ثالثة من التجارب السريرية في البلاد.

وفي وقت سابق تمت الموافقة في البرازيل على استخدام لقاحات ضد كوفيد- 19 من إنتاج شركة "AstraZeneca" البريطانية و "Sinovac" الصينية للاستخدام في حالات الطوارئ

المصدر: نوفوستي