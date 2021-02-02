الشركة البرازيلية المصنعة للقاح Sputnik V الروسي تتوقع ترخيصه هذا الأسبوع

رجح رئيس الشركة البرازيلية المكلفة بتصنع لقاح Sputnik V الروسي المضاد لكورونا الحصول على الموافقة التنظيمية على اختبارات المرحلة الثالثة منه الأسبوع الجاري أو المقبل.

وقال فرناندو ماركيز الرئيس التنفيذي لشركة Uniao Quimica البرازيلية، إن النتائج التي نشرتها مجلة The Lancet وتثبت أن اللقاح الروسي هو أحد أفضل اللقاحات، ستساعد في تسريع الموافقة في البرازيل.

وتوقع أن يبدأ الإنتاج في أبريل وأن يصل إلى 8 ملايين جرعة شهريا بحلول مايو، وهي مخصصة للبيع في البرازيل والدول المجاورة.

المصدر: "رويترز"