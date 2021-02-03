وفيات كورونا في إسبانيا تتجاوز الـ60 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية أن حصيلة الوفيات في البلاد تجاوزت عتبة الـ60 ألف حالة بسجيل 565 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنها سجلت 60370 وفاة منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.

وتؤكد المعطيات أن عدد الوفيات المعلن قد لا يعكس إلا جزءا بسيطا من الإجمالي الفعلي، لأنه لم يتسن فحص العديد من المرضى، بسبب بلوغ النظام الصحي قدرته القصوى خلال الموجة الأولى من الوباء في الربيع الماضي.

المصدر: "أ ف ب"