إيران: الانسحاب الأمريكي من العراق مطلب شعبي

اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن الاهتمام بمطلب الشعب العراقي بخروج القوات الأمريكية يمثل عاملا ضروريا في الاستقرار السياسي والأمني بالعراق والمنطقة.

وخلال استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قال قاليباف: "نحن ندعم العملية السياسية في العراق وسلامة أراضيه، كما ندعم مشاركة العراق في التفاعلات الإقليمية ونعتقد أن للعراق وزنا مهما في التفاعلات السياسية والاقتصادية في المنطقة".

وأضاف: "لا شك أن إيران والعراق دولتان مؤثرتان، ويمكن أن تحدث تطورات كثيرة في المنطقة نتيجة التعاون بين البلدين".

واعتبر أن "السبب الرئيسي للمشاكل القائمة هو الوجود العسكري والتدخل الأمريكي في المنطقة".

وتابع: "الاهتمام بمطالب الشعب العراقي التي تبلورت في تنفيذ قرار مجلس النواب العراقي بشأن انسحاب القوات الأميركية من العراق، يمثل عاملا هاما في الاستقرار السياسي والأمني بالعراق والمنطقة".

وأضاف: "لا شك أن تواجد الأمريكيين في المنطقة لا يساعد في إرساء الاستقرار واستتباب الأمن في العراق والمنطقة".

المصدر: "فارس"