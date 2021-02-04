قرابة 11 ألفا من سكان هونغ كونغ هاجروا إلى تايوان خلال 2020
Reuters TYRONE SIU
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سجلت تايوان وفود قرابة 11 ألف شخص من هونغ كونغ للعيش على أراضيها عام 2020.
وأوضحت وكالة الهجرة التايوانية أنه حصل 10813 من سكان هونغ كونغ على تصاريح إقامة قصيرة الأمد في الجزيرة عام 2020، أي ما يعادل حوالي ضعف العدد في العام السابق (5858 شخصا).
وأفادت صحيفة "ليبرتي تايمز" التايوانية، بأن عدد سكان هونغ كونغ الذين يصلون إلى الجزيرة سيكون أعلى لو لم تتم إعاقة هذه الحركة، بسبب القيود الحدودية المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
المصدر: أ ف ب