ماكرون: لا يمكننا استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ما لم تطلب موسكو تسجيله

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا لا يمكن أن تبدأ باستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا ما لم تقدم روسيا طلبا لتسجيله لدى الأجهزة الأوروبية.

وقال ماكرون في حديث لقناة "تي إف 1" الفرنسية: "اليوم رأينا تقارير حول الفاعلية العالية للقاح "سبوتنيك V". لكننا لا يمكن أن نوزعه في فرنسا إن لم توجه روسيا طلبا لدخول السوق إلى سلطاتنا".

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وأضاف أن الأجهزة الأوروبية والوطنية ستدرس اللقاح من الناحية العلمية فور ورود طلب من المنتج الروسي، وبناء على النتائج ستتم الموافقة عليه أو رفضه.

وشدد ماركون على أن "هذا القرار ليس سياسيا، بل قرار علمي بحت".

ويأتي ذلك بعد أن نشرت مجلة Lancet العلمية نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا، والتي أظهرت مستويات عالية من فاعليته ونجاعته، حيث بلغت 91.6%.

المصدر: نوفوستي