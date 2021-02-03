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فرنسا.. 726 وفاة و23337 إصابة جديدة بكورونا

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فرنسا.. 726 وفاة و23337 إصابة جديدة بكورونا
Reuters ERIC GAILLARD
الاغلاق العام في فرنسا جراء فيروس كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 726 وفاة و23337 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 77238، فيما إجمالي الإصابات 3224798.

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد أربعة أسابيع من بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في فرنسا، تلقى أكثر من 1.54 مليون شخص اللقاح، بينهم أكثر من 67000 تلقوا الجرعتين منه.

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المصدر: موقع وزارة الصحة الفرنسية

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