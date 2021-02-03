فرنسا.. 726 وفاة و23337 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 726 وفاة و23337 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 77238، فيما إجمالي الإصابات 3224798.

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد أربعة أسابيع من بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في فرنسا، تلقى أكثر من 1.54 مليون شخص اللقاح، بينهم أكثر من 67000 تلقوا الجرعتين منه.

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المصدر: موقع وزارة الصحة الفرنسية