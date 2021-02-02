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إدارة بايدن تأمل في إزالة السياج المؤقت المحيط بالبيت الأبيض

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إدارة بايدن تأمل في إزالة السياج المؤقت المحيط بالبيت الأبيض
Reuters
البيت الأبيض
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تأمل في إزالة السياج المؤقت حول مجمع البيت الأبيض، عندما يصبح ذلك متاحا من الناحية الأمنية.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض يوم الاثنين أن هدف بايدن ونائبته هو "تعديل الخدمة السرية" بمحيط المبنى "بمجرد أن يكون ذلك منطقيا من وجهة نظر أمنية شاملة".

وأشارت إلى أن العمل مع الخدمة السرية في هذا الصدد يجري عن كثب.

وحول حزمة الإغاثة من تداعيات كورونا، قالت إن بايدن يعتقد أن حجمها ينبغي أن يكون متناسبا مع نطاق الأزمة الحالية وهو ما جعله يقترح حزمة قيمتها 1.9 تريليون دولار.

وأكدت أن الحاجة إلى تمرير حزمة إغاثة إضافية تتعلق بتداعيات كورونا "ملحة بشكل لا يصدق".

المصدر: وكالات

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