الشرطة الأمريكية تستخدم رذاذ الفلفل ضد طفلة عمرها 9 سنوات وتكبلها بالأصفاد

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن شرطة مدينة روتشستر بولاية نيويورك بالولايات المتحدة، استخدمت رذاذ الفلفل ضد طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات.

وفي التفاصيل، وفقا للصحيفة، تلقت الشرطة بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، اتصالا أشار إلى وجود "مشاكل عائلية". وعند وصول الشرطة، إلى المكان المحدد، وجدت هناك طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، هددت بقتل نفسها وكذلك قتل والدتها.

وقال نائب رئيس شرطة أندريه المدينة أندرسون، إن الطفلة القاصر سعت للهرب في البداية، عندما حاولت الشرطة وضعها في المقعد الخلفي لسيارة شرطة لنقلها إلى المستشفى. وأضاف أندرسون، أن الطفلة ركلت خلال ذلك أحد عناصر الشرطة.

وذكرت الصحيفة، أن الشرطة نشرت شريط فيديو حول الحادث. وخلاله ظهرت الفتاة وهي تقاوم رجال الشرطة، وتصرخ بأنها لا ترغب بدخول السيارة حتى تشاهد والدها. بعد ذلك ألقاها رجال الشرطة على الثلج ووضعوا الأصفاد في يديها. ورغم ذلك رفضت الطفلة مجددا طلب عناصر الشرطة بدخول السيارة، وهو ما دفعهم لاستخدام رذاذ الفلفل ضدها.

وكتبت الصحيفة، أن العمدة لوفلي وارن، حثت شرطة المدينة على إظهار العطف والتعاطف، خلال الرد على مثل هذه الحوادث.

المصدر: نوفوستي