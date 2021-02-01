أستراليا: "مايكروسوفت" واثقة من قدرتها على ملء الفراغ مكان "غوغل"

أكد رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الاثنين، أن شركة "مايكروسوفت" واثقة من قدرتها على ملء الفراغ، إذا نفذت "غوغل" تهديدها بإزالة محرك البحث الخاص بها من أستراليا".

إقرأ المزيد

وأشار موريسون إلى أنه تحدث إلى ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت" بشأن محرك البحث "بينغ"، الذي "سيملأ الفراغ"، مكان محرك بحث "غوغل".

وقال رئيس الوزراء الأسترالي لنادي الصحافة الوطني الأسترالي: "أستطيع أن أقول لكم، إن مايكروسوفت واثقة تماما من أن الأستراليين لن يكونوا أسوأ حالا".

وأضاف: "هذه شركات تكنولوجيا كبيرة، والمهم بالنسبة لأستراليا، كما أعتقد، هو أننا وضعنا القواعد المناسبة لشعبنا"، لافتا إلى أن "وجود بيئة إخبارية في هذا البلد، تكون مستدامة ومدعومة تجاريا، فهذا أمر حيوي لكيفية عمل الديمقراطيات".

وكان مسؤول تنفيذي في شركة "غوغل" قد صرح أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأسترالي، الشهر الماضي، بأنه من المحتمل أن يجعل محرك البحث الخاص بها غير متاح في أستراليا، إذا مضت الحكومة قدما في مشروع قانون من شأنه أن يجعل عمالقة التكنولوجيا يدفعون مقابل محتوى الأخبار.

وبالرغم من أن "بينغ" هو ثاني أشهر محرك بحث في أستراليا، إلا أنه لا يمتلك سوى 3.6% من حصة السوق، وفقا لخدمة تحليلات الويب "Statcounter"، فيما تقول شركة "غوغل" إنها تمتلك 95%.

المصدر: "أسوشتيد برس"