أستراليا: زوكربرغ لم يقنعنا بالتخلي عن قوانين الشركات التكنولوجية العملاقة

قال وزير مالية أستراليا جوش فريدنبرغ، إن مدير عام شركة "فيسبوك" مارك زوكربرغ، لم يتمكن من إقناع السلطات الأسترالية بالتخلي عن خطط لفرض تشريعات ضد عمالقة التكنولوجيا.

وأضاف الوزير، في حديث لشبكة ABC: "لم يتمكن مارك زوكربرغ، من إقناعي بتغيير هذا الرأي والتراجع عن هذه الخطط".

يجري في أستراليا، بمبادرة من السلطات، إعداد تشريع سيتوجب على عمالقة التكنولوجيا، وفقا له، مناقشة مع شركات النشر والبث المحلية، التفاوض بشأن المدفوعات مقابل المحتويات. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فسيتم تحديد السعر من قبل هيئة تحكيم تعينها الدولة.

في وقت سابق، هددت شركة Google بوقف عمل محرك بحثها على الإنترنت في أستراليا. كما أعلن متحدث باسم "فيسبوك" عن إمكانية حجب قسم الأخبار على هذه الشبكة الاجتماعية في أستراليا.

المصدر: نوفوستي