لأول مرة.. الخارجية الإسرائيلية تحتفل افتراضيا بإقامة علاقات دبلوماسية

سيوقع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي ووزيرة خارجية كوسوفو مليزا هاراديناغ ستوبلا يوم الاثنين اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وكوسوفو.

وبسبب الإغلاق الحالي وقيود كورونا وإلغاء رحلة وفد كوسوفو إلى القدس، قرر الوزيران إجراء الحفل بشكل افتراضي عبر تطبيق "زوم".

وخلال الحفل سيرسل كل جانب نسخته من الاتفاقية الموقعة بالبريد الإلكتروني إلى الجانب الآخر للتوقيع عليها.

وسيتم اختتام الحفل بإزاحة الستار عن اللافتة التي سيضعها الوزيران عند مدخل سفارة كوسوفو في القدس.

ونظرا لانخراط الولايات المتحدة في إقامة العلاقات، والأهمية الكبيرة التي تراها فيها إضافة إلى تصريحات الوزراء، فإن الممثل الأمريكي الخاص لغرب البلقان ماثيو بالمر، سيلقي كلمة خلال حفل التوقيع.

المصدر: RT