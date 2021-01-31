فرنسا..عدد المصابين بكورونا بالمستشفيات يقترب من أعلى مستوى منذ 9 أسابيع

اقترب عدد المصابين بكورونا في المستشفيات الفرنسية من أعلى مستوى له منذ تسعة أسابيع، مع إغلاق البلاد حدودها أمام السفر غير الضروري من وإلى جميع الدول خارج الاتحاد الأوروبي.

ويعالج في المستشفيات بفرنسا حاليا 27613 مصابا بكورونا بارتفاع 331 مصابا عن يوم أمس، في أعلى عدد منذ الأول من ديسمبر الماضي.

ولم يفرض الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الجمعة عزلا عاما شاملا للمرة الثالثة، لكنه شدد القيود على الحدود وأغلق مراكز التسوق الكبيرة وعزز فرض حظر التجول الليلي.

وسجلت السلطات الصحية 19235 إصابة جديدة بكورونا مقارنة مع 18436 يوم الأحد الماضي.

وقالت إن عدد المصابين في وحدات العناية المركزة ارتفع بواقع 45 إلى 3158.

المصدر: رويترز