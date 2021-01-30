كوبا تحجر على القادمين مع احتدام إصابات كورونا

أعلنت الحكومة الكوبية اليوم السبت أن معظم القادمين إلى البلاد سيخضعون لحجر صحي يستمر أسبوعا اعتبارا من السادس من فبراير.

وأضافت أن الرحلات الجوية من الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى ستخفض إلى ما لا يزيد على رحلة واحدة أسبوعيا لكل شركة طيران.

وتم تخفيض عدد الرحلات الجوية من الولايات المتحدة والمكسيك وبنما وجزر الباهاما وجمهورية الدومينيكان وجامايكا وهايتي وعدد قليل آخر من الدول هذا الشهر وسيتم تخفيضها أكثر.

وسيبقى السائحون في الفنادق على حسابهم والسكان في مراكز خاصة مجانية إلى أن تظهر نتيجة سلبية للفحص خلال خمسة أيام.

وحاليا لا بد أن يصل الوافدون ومعهم نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا وأن يجروا فحصا آخر في المطار.

وقفزت حالات الإصابة بكوفيد-19 في كوبا منذ بدء إعادة فتح المطارات في نوفمبر، وزاد عدد الحالات على 13 ألف حالة في يناير، وهو أكثر من أربعة أمثال الحصيلة الشهرية خلال العام الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة 213 بمعدل 0.87 في المئة وهي نسبة أقل من نصف النسبة المئوية الدولية والإقليمية.

وتقول الحكومة إن أكثر من 70 في المئة من حالات الإصابة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالمسافرين، وأغلبهم كوبيون يقيمون في الخارج يزورون أسرهم ويغضون الطرف عن قواعد الحجر الصحي المنزلي.

المصدر: رويترز