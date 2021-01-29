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إيلون ماسك يتهم إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بتقويض خطط استعمار المريخ

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إيلون ماسك يتهم إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بتقويض خطط استعمار المريخ
Reuters Brendan McDermid
إيلون موسك
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حمل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بعد تأجيل إطلاق مركب فضائي لشركته "سبيس إكس"، إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية المسؤولية عن تقويض خطط تنفيذ رحلة مأهولة إلى كوكب المريخ.

وشدد في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" أمس الخميس على أن القسم الفضائي في إدارة الطيران الفدرالية (FAA) يعاني، خلافا عن قسم الطيران، من "هيكل تنظيمي فاشل بشكل جذري"، موضحا أن قواعد الإدارة تقضي بإطلاق حفنة قليلة من الصواريخ أحادية الاستعمال فقط من عدة منشآت حكومية سنويا.

وتابع: "تعني هذه القواعد أن البشرية لن تصل المريخ".

ونشر ماسك في "تويتر" وثيقة تنص على إرجاء إطلاق مركب Starship SN9 الذي كان من المقرر أن ينفذ أمس حتى اليوم بقرار من إدارة الطيران الفدرالية.

المصدر: RT

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