ألمانيا ترفض طلب اليونان تجميد صفقة بيع 6 غواصات لأنقرة

قالت صحيفة "غريك سيتي تايمز" اليونانية، إن برلين رفضت طلب أثينا تجميد بيع تركيا 6 غواصات من صنع ألماني حتى لا تستخدم في "التوسع التركي" في بحر إيجه والجهة الشرقية للبحر المتوسط.

جاء هذا الرفض الألماني للطلب اليوناني خلال مكالمة هاتفية بين وزيري دفاع البلدين حول مستجدات التوترات اليونانية التركية والعلاقات بين أثينا وبرلين، تلقى خلالها الطرف اليوناني توضيحا بأن برنامج بناء الغواصات الـ 6 لفائدة تركيا يستحيل تعليقه أو حتى تأخيره، لأن الشركة الألمانية "تيسان" المصنعة للغواصات مرتبطة بعقد مع أنقرة موقع سنة 2002.

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وتجري اليونان وتركيا محادثات "استكشافية" بغرض خفض التوتر القوي السائد بينهما منذ أشهر بشأن خلافات في شرق البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن قضايا أخرى شائكة، في محاولة للتوصل إلى توافقات تخدم الاستقرار في المنطقة.

المصدر: صحيفة "Greek City Times" اليونانية الصادرة في أستراليا