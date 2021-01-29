قاض أمريكي: مقتحم مكتب بيلوسي يجب أن يبقى في السجن

قال قاض أمريكي أن الرجل الذي اقتحم مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بعد اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير يجب أن يبقى في السجن.

وعرّف ريتشارد بارنيت عن نفسه للعديد من وسائل الإعلام على أنه الرجل في الصور التي انتشرت بكثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه سرق ظرفا من مكتب بيلوسي.

ARRESTED: Richard Barnett of Arkansas. (Getty images) pic.twitter.com/InqLy2D4Nk — Joyce Karam (@Joyce_Karam) January 8, 2021

ووصف القاضي بيريل هاول سلوك بارنيت بـ"الوقح والخطر"، قائلا إن "الحكومة قدمت أدلة دامغة على أن المتهم ريتشارد بارنيت شارك في الهجوم على مبنى الكابيتول".

وأشار المدعي العام أيضا إلى أن بارنيت كان قد حضر في وقت سابق اعتصاما لجمعية "أنقذوا الأطفال" مسلحا ببندقية ومسدس، في الوقت الذي بدأت فيه منظمة "أنقذوا الأطفال" حملة غير سياسية ضد الاتجار بالبشر.

المصدر: "The Hill"