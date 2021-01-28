الإعلام يكشف كيف سيدافع ترامب عن نفسه في جلسات الاستماع بمجلس الشيوخ

يعتزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الدفاع عن نفسه عبر إفادة خطية في المحاكمة المقامة ضده في مجلس الشيوخ الأمريكي، حسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

ونقلت قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية عن مصادر مطلعة، أن ترامب قد يرسل رسالة إلى مجلس الشيوخ دفاعا عن نفسه وليس الحضور شخصيا.

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وقالت القناة إنه بالنظر إلى هذه الخطوة، ليس لدى ترامب أي خطط للمثول شخصيا في جلسات الاستماع للدفاع عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة ضده.

وانضم إلى المدافعين عن ترامب المحامي جوشوا هوارد، المسؤول السابق بوزارة العدل الذي كان يحقق مع الرئيس الأمريكي الثاني والأربعين بيل كلينتون ومونيكا لوينسكي.

وتشير القناة إلى أن كبير محامي ترامب في هذه العملية، بوتش باورز، قد يوظف مدافعا آخر عن ترامب، "خبيرا دستوريا".

ووفقا للقناة، يتابع ترامب، أثناء وجوده في فلوريدا، عن كثب احتجاجات الجمهوريين ضد مساءلته، ووصف أعضاء الحزب هؤلاء بالحلفاء.

المصدر: نوفوستي