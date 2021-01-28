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بلينكن يبحث روسيا والصين مع نظيريه البريطاني والألماني

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بلينكن يبحث روسيا والصين مع نظيريه البريطاني والألماني
Reuters CARLOS BARRIA
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أعلنت واشنطن أن وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن بحث مع نظيريه البريطاني دومينيك راب والألماني هايكو ماس ملفات العلاقات مع روسيا والصين وإيران وتغير المناخ.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن بحث مع راب "رئاسة بريطانيا لمجموعة G7 والمشاركة في جهود محاربة تغير المناخ وجائحة كوفيد-19 والأولويات المشتركة للسياسة الخارجية، بما في ذلك قضايا الصين وإيران وروسيا".

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وفي حديثه مع هايكو ماس، بحث بلينكن تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وألمانيا لتفعيل "الأمن المشترك والقيم والازدهار".

واتفق الوزيران على "مواجهة التحديات الدولية مثل تغير المناخ والصين وروسيا وإيران"، حيث أكد بلينكن "تمسك الولايات المتحدة بالعلاقات مع ألمانيا والعلاقات عبر المحيط الأطلسي وضرورة تنسيق الأعمال لمواجهة التحديات العالمية".

المصدر: "نوفوستي"

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