 
مباشر

الولايات المتحدة تطالب بتحقيق دولي "متين وواضح" حول أصول فيروس كورونا في الصين

أخبار العالم

الولايات المتحدة تطالب بتحقيق دولي
Reuters KEVIN LAMARQUE
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/png0

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أن الولايات المتحدة تطالب بإجراء تحقيق دولي "متين وواضح" في أصول جائحة كورونا في الصين.

وفي تصريح لها، قالت بساكي: "من الضروري أن نصل إلى حقيقة كيفية ظهور الفيروس وانتشاره في جميع أنحاء العالم".

وأعربت عن قلقها البالغ بشأن "المعلومات الخاطئة" من بعض المصادر في الصين.

وأضافت أن الولايات المتحدة تخصص قسما كبيرا من مواردها لـ"فهم ما حدث".

وأشارت إلى أن واشنطن ستعتمد على المعلومات التي تم جمعها وتحليلها من قبل استخباراتها، لافتة إلى أنها ستعمل أيضا مع الحلفاء لتقييم "مصداقية" أي تقرير خارجي.

المصدر: "فرانس24"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا