وزارة العدل الأمريكية تتهم رجل أعمال بتخزين معدات الوقاية من كورونا وتضخيم أسعارها

اتهمت وزارة العدل الأمريكية، يوم الأربعاء، رجل أعمال بـ"الاحتيال على الولايات المتحدة وعمال الرعاية الصحية" بعد تخزينه معدات الوقاية من كورونا وبيعها لاحقا بأسعار مضخمة.

وقالت الوزارة في بيان إن "كينيث بريان ريتشي (57 عاما) من ولاية مسيسيبي متهم بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر لتخزين مواد شحيحة" تستخدم في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان أن ريتشي "شارك في مخطط قيمته 1.8 مليون دولار للاحتيال على عمال الرعاية الصحية، من خلال اقتناء معدات الوقاية الشخصية من جميع المصادر الممكنة، بما في ذلك المحلات وتجار التجزئة عبر الإنترنت، بهدف تخزينها".

وتشير لائحة الاتهام إلى أن ريتشي قام ببيع المواد المذكورة بأسعار مضخمة بشكل كبير وسط تنامي المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث أن القناع الواحد من نوع N-95 بيع من قبله بـ25 دولارا.

المصدر: وزارة العدل الأمريكية