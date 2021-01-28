وزير الدفاع الأمريكي يشيد باستضافة ألمانيا للقوات الأمريكية

شكر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين ألمانيا على استضافتها للقوات الأمريكية على أراضي البلاد، وذلك وسط التوقعات بتراجع الإدارة الأمريكية الجديدة عن خطط سحب قواتها من ألمانيا.

وقال البنتاغون في بيان له في أعقاب الاتصال الهاتفي بين أوستين ووزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارينباور، يوم الأربعاء، إن "الوزير أوستين أعرب عن امتنانه لألمانيا على مواصلتها استضافة القوات الأمريكية".

وكشف مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"رويترز" أن أوستين أكد للوزيرة الألمانية أن الولايات المتحدة ستنسق خطواتها اللاحقة مع ألمانيا.

ويخطط البنتاغون لإعادة النظر في تمركز القوات الأمريكية حول العالم، بما في ذلك قرار الرئيس السابق دونالد ترامب سحب جزء من القوات الأمريكية من ألمانيا.

وتقضي خطة ترامب بسحب نحو 6 آلاف من العسكريين الأمريكيين من ألمانيا وإعادة نشرهم في مناطق أخرى.

المصدر: رويترز