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عودة طائرات "بوينغ ماكس 737" الأمريكية للخدمة بعد حظر استمر 22 شهرا

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عودة طائرات
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قالت وكالة سلامة الطيران في أوروبا إنه من الآمن أن تعود طائرات"Boeing 737 Max"للخدمة في أوروبا بعد حظر على تحليق هذا الطراز استمر 22 شهرا بعد حادثة تحطم أودت بحياة 346 شخصا.

وقال باتريك كاي المدير التنفيذي لوكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي: "لدينا ثقة كاملة في أمان الطائرة، وهو شرط مسبق لنمنح موافقتنا. لكننا سنواصل مراقبة عمليات Boeing 737 Max عن كثب مع استئناف الطائرة للخدمة".

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وأضاف "بالتوازي مع ذلك، وبسبب إصرارنا، تلتزم بوينغ أيضا بالعمل على تحسين الطائرة أكثر من هذا في الأجل المتوسط، من أجل الوصول إلى مستوى أعلى من الأمان".

المصدر: وكالات

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