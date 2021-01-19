الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران تحدد موعد عودة طائرة "بوينغ 737 ماكس" إلى الأجواء

أعلنت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، اليوم الثلاثاء، أنها ستسمح الأسبوع المقبل، باستئناف خدمة طائرة "بوينغ 737 ماكس" بعد تعديلات أدخلت عليها، إثر حادثين تسببا بـ346 قتيلا.

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وقال مدير الوكالة الأوروبية، باتريك كي، خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو: "نتوقع نشر إذن الطيران الأسبوع المقبل، ومن وجهة نظرنا، ستتمكن بوينغ ماكس من التحليق مجددا في أوروبا، اعتبارا من الأسبوع المقبل".

وحول هذا القرار وأسبابه، أوضح كي قائلا: "لقد وصلنا إلى المرحلة التي تم فيها استيفاء متطلباتنا الأربعة، وهي الفهم الجيد لما حدث في السابق، ومعالجة كل العوامل التي أدت إلى وقوع الحوادث، وإمكان الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران نفسها من التحقق من عدد من النقاط الحاسمة، وأن يكون الطيارون على دراية وتدريب صحيحين".

كما أشارت السلطات الكندية، يوم الاثنين الماضي، إلى أنها ستسمح باستئناف الرحلات الجوية فوق أراضيها لطائرة "بوينغ 737 ماكس"، اعتبارا من يوم الأربعاء.

وكانت إدارة الطيران الفدرالية (إف إف إيه)، ومن ثم السلطات البرازيلية، قد أعطتا الضوء الأخضر لعودة هذه الطائرات إلى الخدمة، في نوفمبر الماضي.

جدير بالذكر أن شركة "بوينغ" تعرضت لانتكاسات بسبب الحوادث المتكررة لهذا الطراز من الطائرات، إضافة إلى أزمة فيروس كورونا.

المصدر: "فرانس برس"