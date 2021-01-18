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الحكم على وريث "سامسونغ" بالسجن بتهمة فساد

مال وأعمال

الحكم على وريث
Reuters
Jay Y. Lee وريث عملاق التكنولوجيا سامسونغ لدى وصوله إلى محكمة سيئول
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حكمت محكمة كورية جنوبية الاثنين على وريث مجموعة "سامسونغ" جاي واي لي، بالسجن لمدة عامين ونصف العام بتهمة الفساد، وهو قرار ستكون له عواقب مهمة على قيادته لعملاق التكنولوجيا العالمي.

وأدين لي، 52 عاما، برشوة أحد مساعدي الرئيسة السابقة بارك كون هي، وسجن لمدة خمس سنوات في عام 2017.

لكنه نفى ارتكاب أي مخالفات، وتم تخفيف العقوبة ووقفها عند الاستئناف، وتم إطلاق سراحه بعد أن أمضى عاما في السجن.

ثم أعادت المحكمة العليا القضية إلى محكمة سيئول العليا، التي أصدرت حكمها يوم الاثنين.

ووجدت محكمة سيئول العليا أن لي مذنبا بالرشوة والاختلاس وإخفاء عائدات إجرامية تبلغ قيمتها حوالي 7.8 مليون دولار.

ومع صدور الحكم، من المتوقع أن يتم احتساب السنة التي قضاها لي بالفعل في السجن ضمن العقوبة، ما يعني أنه سيسجن 18 شهرا إضافيا.

المصدر: رويترز

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