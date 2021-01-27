هولندا.. اندلاع أعمال شغب واحتجاجات لليوم الرابع على التوالي بسبب كورونا

يواصل المتظاهرون بمدن متعددة في هولندا أعمال العنف احتجاجا على الإغلاق العام المفروض بسبب كورونا، وسط لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لانفجارات بضاحية أوسدورب بأمستردام.

وبحسب إذاعة "NTK" الهولندية، اندلعت احتجاجات مرة أخرى في أمستردام، لكن الشرطة تمكنت بسرعة من السيطرة على الوضع.

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ووفقا للإذاعة تجمعت مجموعة كبيرة من الشباب في أحد أحياء أمستردام وبدأت في إلقاء الحجارة والمفرقعات على الشرطة، وبمساعدة وحدات القوات الخاصة تمت السيطرة على الوضع وتفريق الحشود واعتقال عدة أشخاص.

كما تم رصد بعض أعمال الشغب في روتردام، وجرى احتجاز 33 شخصا بتهمة التخريب، أو رفض الانصياع لمطالب الشرطة، أو عدم حيازة وثائق الهوية.

من جهته قال رئيس الشرطة الهولندية، ويليم وولينرز، في مقابلة مع NTK: "في العديد من المدن الأخرى، كان الوضع أكثر هدوءا من أمس الاثنين". وفي عدد من المناطق وقبل حظر التجول، نزلت مجموعة من المواطنين إلى الشوارع لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون والشرطة على منع أعمال الشغب.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قالوا إنها لانفجار وقع في ضاحية أوسيدروب في أمستردام.

كما تظهر لقطات أخرى بعضا من أعمال الشغب التي حصلت في مناطق متفرقة ومدن عدة بهولندا.

#Netherlands: In #Amsterdam & 19 cities, Covid curfew protesters burned cars, looted stores for 4th night; 184+ arrests Mon, 2k fined, #Eindhoven hit hard https://t.co/7nlX9Xc36y — Hyper Observer (@HyperObserver) January 26, 2021

وكانت قد اندلعت احتجاجات حاشدة فيما يتعلق بفرض حظر التجول في هولندا يومي السبت والأحد، تخللتها أعمال عنف وشغب استمرت ليلة الاثنين والثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام أن عدد المعتقلين الذين على صلة بالمشاركة في أعمال الشغب خلال مظاهرة الأحد تراوح بين 250 و 300 شخص.

وهذا أسوأ عنف يضرب هولندا منذ بدء الوباء. وتخضع البلاد لإغلاق صارم منذ منتصف ديسمبر، ومن المقرر أن يستمر حتى 9 فبراير على الأقل.

وشددت الحكومة الإغلاق من الساعة 9 مساء حتى الساعة 4:30 صباحا، ودخل حظر التجول حيز التنفيذ يوم السبت.

المصدر: وكالات