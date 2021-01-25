السلطات الهولندية تصف أعمال الشغب خلال احتجاجات على قيود كورونا بأنه "عنف إجرامي" (فيديو+صور)

نددت السلطات الهولندية بأعمال الشغب التي وقعت في أنحاء البلاد مطلع الأسبوع والتي هاجم خلالها متظاهرون الشرطة وأضرموا النيران احتجاجا على فرض حظر تجول ليلي لكبح انتشار فيروس كورونا.

ووصف رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، تلك الأحداث بأنها "عنف إجرامي".

وقال روته للصحفيين "هذا ليس له أي علاقة بالاحتجاج.. هذا عنف إجرامي وسنتعامل معه على هذا الأساس".

وقالت الشرطة إن المئات اعتقلوا بعد الأحداث التي وقعت مساء السبت الماضي واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين. ورشق بعض مثيري الشغب الشرطة بالحجارة وفي إحدى المرات بسكاكين كما أحرقوا موقعا لإجراء فحوص كوفيد-19.

Rioters looted stores, set fires and clashed with police in several Dutch cities, resulting in more than 240 arrests, after tougher coronavirus restrictions, including a night curfew, prompted demonstrations nationwide https://t.co/V5rFjFt1Tfpic.twitter.com/qiePTB0VKm — Reuters (@Reuters) January 25, 2021

Reuters

Reuters

وأغلقت السلطات المدارس والمتاجر غير الأساسية منذ منتصف ديسمبر، بعد إغلاق الحانات والمطاعم قبل ذلك بشهرين.

وفرضت الحكومة حظر التجول اعتبارا من يوم السبت، بسبب مخاوف من أن سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في بريطانيا قد تقود سريعا لزيادة حادة في أعداد الإصابات.

وسجلت هولندا حتى الآن 13540 حالة وفاة بالمرض ونحو 944 ألف إصابة.

المصدر: رويترز