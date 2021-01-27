بايدن: الكمامات أفضل أداة لمحاربة كورونا حاليا وتطعيم الأمريكيين سيستغرق أشهرا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، إن الكمامات هي "أفضل أداة" لمحاربة فيروس كورونا المستجد حاليا، لافتا إلى أن تطعيم الجزء الأكبر من الأمريكيين "سيستغرق أشهرا".

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وأوضح في حديثه للصحفيين أن إدارته اكتشفت مؤخرا أن برنامج التطعيم ضد كورونا "في وضع أسوأ مما توقعناه"، غير أنه أكد أن الملايين سيتلقون اللقاح في وقت أبكر مما خطط له.

وكان البيت الأبيض أقر بأنه ليس لديه فكرة عن عدد جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا الموجودة بالفعل في البلاد في الوقت الحالي.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، أمس الاثنين، إن الوضع الذي ورثه المسؤولون عن فريق عمل دونالد ترامب كان "أسوأ بكثير مما كان بإمكاننا تخيله".

ويوم الاثنين، أشار بايدن إلى أن اللقاحات ستكون متاحة على نطاق واسع لأي شخص يرغب بالحصول عليها، وأنه بحلول الصيف ستكون الولايات المتحدة "على الطريق الصحيح" للحصول على مناعة القطيع.

المصدر: "رويترز"