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بريطانيا ترحب باتفاق موسكو وواشنطن على تمديد "ستارت-3"

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بريطانيا ترحب باتفاق موسكو وواشنطن على تمديد
Reuters PHIL NOBLE
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أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن ترحيب لندن بالاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة على تمديد سريان معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3).

وقالت الخارجية إن "المعاهدة تشكل مساهمة مهمة في الاستقرار الاستراتيجي والشفافية وتعزيز الثقة. ونحن سنؤيد المعاهدة وتمديد آليتها الموثوق بها للتحقق".

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يذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن اتفقا يوم الثلاثاء، في أول اتصال هاتفي بينهما بعد تولي بايدن منصبه، على تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، التي كان من المقرر أن ينتهي سريانها في فبراير المقبل.

ومن المتوقع أن يصادق البرلمان الروسي بمجلسيه على مشروع القانون حول تمديد المعاهدة خلال الفترة القريبة.

المصدر: تاس

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