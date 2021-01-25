البرازيل تسجل 26816 إصابة و627 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الاثنين، عن تسجيلها 26816 إصابة و627 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 26816، ليصل العدد الإجمالي إلى 8871393 حالة.

وتأتي هذه الحصيلة بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة في البرازيل يوم 21 يناير 59119 حالة، وفي 22 يناير 56552، وفي 23 يناير 62334، وفي 24 يناير 28323.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 627 وفاة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 217664 شخصا.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات بالفيروس في البرازيل يوم 21 يناير 1316 حالة، وفي 22 يناير 1096، وفي 23 يناير 1202، وفي 24 يناير 592.

جدير بالذكر أن مؤشرات انتشار فيروس كورونا تشهد دوما في البرازيل انخفاضا كبيرا في نهاية الأسبوع وأيام الاثنين نظرا لأسباب بيروقراطية وتراجع عدد الفحوص.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: وكالات