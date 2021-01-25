منظمة إسرائيلية: النتائج الأولية للقاح "فايزر" المضاد لكورونا مشجعة

قالت منظمة "مكابي" لتقديم الخدمات الصحية في إسرائيل إن أقل من 0.01 بالمئة ممن تلقوا لقاح شركة "فايزر" للوقاية من كورونا أصيبوا بالفيروس بعد أكثر من أسبوع من تلقي الجرعة الثانية.

وأظهرت النتائج الأولية التي نشرتها المنظمة أن من بين 128600 شخص تلقوا الجرعتين لم يصب منهم سوى 20 فقط بالفيروس منذ ذلك الحين.

وقالت المنظمة في بيان: "وفقا لخبراء مكابي، فإن هذه بيانات أولية لكن الأرقام مشجعة للغاية".

وأضافت: "تعلن مكابي أن من بين 20 شخصا أصيبوا بالعدوى يعاني 50 في المئة منهم أمراضا مزمنة. عانى جميع المرضى من وعكة خفيفة مع أعراض تشمل الصداع والسعال والضعف أو التعب. لم ينقل أي شخص للمستشفى أو ارتفعت درجة الحرارة إلى فوق 38.5 درجة مئوية. تم فحص معظم المرضى للكشف عن كوفيد-19 بسبب المخالطة مع مريض تم التحقق من إصابته".

وتعتبر إسرائيل رائدة على مستوى العالم من خلال طرحها السريع للقاح على الرغم من أن البيانات تأتي أيضا في ظل إجراءات عزل عام على مستوى البلاد تساعد أيضا في الحد من انتشار العدوى.

وتلقى أكثر من 2.6 مليون إسرائيلي جرعة واحدة من اللقاح في حين حصل 1.2 مليون على الجرعتين من أصل نحو تسعة ملايين نسمة.

المصدر: "رويترز"