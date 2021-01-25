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روسيا تأمل باعتماد منظمة الصحة العالمية قريبا اللقاح الروسي ضد كورنا

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روسيا تأمل باعتماد منظمة الصحة العالمية قريبا اللقاح الروسي ضد كورنا
Reuters Tatyana Makeyeva
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أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عن أمله في أن تسجل منظمة الصحة العالمية قريبا اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا وتدرجه في قائمة الاستخدامات الطارئة (EUL).

وقال المندوب الروسي في مقابلة مع وكالة "تاس"، أن روسيا قدمت مستندات تأهيل لقاحها ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن "منظمة الصحة العالمية بدأت في 22 يناير الجاري المرحلة الثانية من النظر في طلبنا، لذلك نأمل أن يتم اعتماده قريبا".

وسجلت روسيا لقاح "سبوتنيك V"، أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، في شهر أغسطس الماضي، وكذلك تم تسجيله في عدد من الدول في مختلف القارات، واعتماده في حملات تطعيم ضد الفيروس.

المصدر: تاس

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