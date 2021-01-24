"أسوشيتد برس": مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار في مدينة إنديانابوليس الأمريكية

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بمقتل 5 أشخاص، من بينهم امرأة حامل، بإطلاق نار يوم الأحد في مدينة إنديانابوليس الأمريكية.

وقال قائد شرطة المدينة إن الحادثة تمثل "مستوى جديدا من الشر"، فيما لم يتم اعتقال أي مشتبه به.

واكتشف رجال الشرطة ضحايا الجريمة بعد أن تم استدعاؤهم للتحقيق في تقارير عن إصابة شخص بإطلاق نار في شمال شرق المدينة.

وذكرت صحيفة "إندي ستار" أن سلطات إنفاذ القانون تحقق فيما إذا كان مطلقو النار حصلوا على الأسلحة بشكل غير قانوني.

المصدر: "أسوشيتد برس"