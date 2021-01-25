إصابة 5 رجال أمن إسرائيليين في اشتباكات مع اليهود الحريديم

أصيب 5 من ضباط الشرطة الإسرائيلية بجروح، يوم الأحد، إثر اشتباكهم مع متظاهرين من اليهود الحريديم الرافضين لفرض قيود احتواء فيروس كورونا المستجد.

وأفادت الشرطة بإصابة الضباط الخمسة واعتقال 4 أشخاص على الأقل أثناء التصدي لحشود كبيرة من المتظاهرين المتدينين في مدن إسرائيلية عديدة، وفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس."

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مئات المتظاهرين المتشددين الذين وصفوا رجال الأمن بـ"النازيين".

وغالبا ما ترددت قوات إنفاذ القانون في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الطائفة التي لم يتوان أفرادها في إعادة فتح المدارس، وإتاحة الصلاة في المعابد وعقد حفلات الزفاف والجنازات الكبيرة، على الرغم من فرض قيود احتواء العدوى.

المصدر: RT