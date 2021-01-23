روحاني يعتزم مقاضاة التلفزيون الإيراني الرسمي بعد اتهامه بتعاطي المخدرات

أعلن مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني للشؤون القانونية، أنه يعتزم مقاضاة التلفزيون الحكومي بتهمة "التشهير"، بعد أن اتهم رجل دين روحاني بتعاطي المخدرات في لقاء مباشر.

وزعم رجل الدين، أحمد جهان بزرغي، عضو هيئة التدريس في معهد الثقافة والفكر الإسلامي، أن الرئيس روحاني غير مهتم بمشاكل البلاد وقال: "ربما يجلس المسؤول في منزله بجانب الموقد متجاهلا ما يحصل في بلاده ولا یتواصل مع الوزراء".

ومصطلح الجلوس بجانب الموقد يستخدم في إيران للدلالة على متعاطي المخدرات.

وطالب مكتب الرئيس الإيراني، هيئة الإذاعة والتلفزيون بتقديم توضيح، متهما المؤسسة بإهانة روحاني، وهي مؤسسة يعين ويعزل رئيسها من قبل المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي.

ولم يقدم التلفزيون الرسمي اعتذارا، لكنه قال في بيان رسمي، إن "تصريحات رجل الدين أحمد جهان بزرغي، غير مهنية وغير عادلة"، معتبراً أنها "تتعارض مع أهدافه"، وقال إن "الضيوف والخبراء، يتحملون مسؤولية تصريحاتهم في البرامج التي تبث على الهواء مباشرة".

عمر هواش

المصدر: RT