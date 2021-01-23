عراقجي: لن يكون هنالك بديل أو مفاوضات بخصوص الاتفاق النووي

أكد عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، أنه لن يكون هناك اتفاق نووي بلاس أواتفاق نووي جديد أو أي مفاوضات على اتفاق 2015 ، منوها بأن مطالب إيران واقعية وهي رفع العقوبات.



وقال عباس عراقجي، المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني، في لقاء مع صحيفة إيطالية: "لا نرغب بإجراء أي اتصال مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية.. ليس لدينا موقف محدد من انتقال السلطة بين ترامب وبايدن، ونحن فقط ننتظر لنرى كيف يريد الرئيس الأمريكي الجديد تصحيح مواقف ترامب الخاطئة".

إقرأ المزيد

وأضاف عراقجي أن مطالب إيران واقعية وهي رفع الولايات المتحدة العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي، "ولا نرى أي بديل آخر عن رفع العقوبات وعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي.. لن يكون هناك اتفاق نووي بلاس، أو اتفاق نووي جديد، أو أي مفاوضات على اتفاق عام 2015".

وأوضح عراقجي أن طهران فاوضت بحسن نية ونفذت الاتفاق النووي بحسن نية، والآن حان الوقت كي تعوض أمريكا عن خسائر سياسة ترامب، مضيفا أن بلاده مستعدة للعودة إلى التزاماتها في الاتفاق النووي شريطة عودة واشنطن إلى التزاماتها ورفع العقوبات.

من جانب آخر أكد عراقجي أن الصواريخ أداة إيران للدفاع عن نفسها، وهي قضية غير قابلة للتفاوض، وأن أمن الخليج قضية يمكن التفاوض عليها بين دول المنطقة، من دون تدخل خارجي.

المصدر: RT