مستشار بايدن يشدد على ضرورة شمول المفاوضات مع طهران صواريخها الباليستية

أعرب مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن جيك ساليفان، عن دعم الإدارة المقبلة شمول مفاوضات اتفاق إيران النووي، صواريخها الباليستية.

وأشار ساليفان في حوار مع شبكة "سي إن إن" إلى أن وعود إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بشأن "سلوك إيران الخبيثة" في المنطقة وإبرام صفقة أفضل معها لم تتحقق، لافتا إلى أن طهران خلال العام الذي مر منذ اغتيال سليماني أصبحت أقرب من الحصول على ترسانة نووية ولم تتوقف عن تصرفاتها المضرة بالمصالح الأمريكية في المنطقة.

وذكر ساليفان بأن بايدن سبق أن تعهد بالعودة إلى الاتفاق النووي في حال عودة إيران من جانبها إلى كامل مسؤولياتها بموجب الصفقة، مشيرا إلى أنه يجب تهيئة أرضية لازمة لاستئناف التفاوض بين واشنطن وطهران.

وتابع: "وبصدد الصواريخ الباليستية، فموقفنا يقضي بضرورة أن يطرح برنامج إيران الباليستي على الطاولة كجزء من هذه المفاوضات المستقبلية".

المصدر: RT + CNN