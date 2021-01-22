صحيفة تحدد السبب المحتمل لتحطم طائرة بوينغ 500 -737 في إندونيسيا

ذكرت "وول ستريت جورنال"، أن سبب تحطم طائرة Boeing 737-500 التابعة لشركة Sriwijaya Air الإندونيسية، يوم 9 يناير الجاري، قد يكون عطلا في نظام التحكم بالمحرك، ومحاولة الطاقم إصلاحه.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر مطلع على التحقيق في الحادث، أن فحص الصندوقين الأسودين، يدل على أن الطاقم اكتشف وجود عطل في المنظومة الآلية لتوجيه الدفع في أحد المحركات(Autothrottle). وبدلا من إيقاف هذه المنظومة، كما تفرض التعليمات، حاول الطاقم إعادة تشغيل المنظومة، وهو ما يمكن أن يتسبب في حدوث خلل في توازن الحمل على المحركات، ويجعل التحكم في الطائرة أكثر تعقيدا.

وشددت الصحيفة، على أن هذا النوع من الطائرات، يمكنه التحليق والطيران بشكل آمن حتى في حال عمل محرك واحد من محركي الطائرة. ويجري تدريب الطيارين عادة على مثل هذه الحالات الطارئة.

في يوم 9 يناير الجاري، تحطمت الطائرة المذكورة، قرب جزيرة لاكي في بحر جاوة، بعد إقلاعها من مطار جاكرتا في رحلة إلى مدينة بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان بغرب البلاد. وكانت الطائرة تقل 65 شخصا، هم 53 راكبا وطاقم مكون من 12 فردا.

المصدر: نوفوستي