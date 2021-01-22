 
مباشر

زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ يدعو لمنح ترامب أسبوعين للاستعداد للمحاكمة

أخبار العالم

زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ يدعو لمنح ترامب أسبوعين للاستعداد للمحاكمة
Reuters JOSHUA ROBERTS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/plzv

دعا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل إلى منح الرئيس السابق دونالد ترامب مهلة أسبوعين ليستعد لمحاكمته أمام المجلس بتهمة التحريض على العصيان.

وقال ماكونيل في بيان له، إنه وجه هذا المقترح إلى زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

واقترح ماكونيل إحالة ملف عزل ترامب من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ يوم 28 يناير الجاري، ثم منح ترامب أسبوعين للتحضير قبل بدء المرافعات.

إقرأ المزيد
بيلوسي: محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ ستبدأ قريبا
بيلوسي: محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ ستبدأ قريبا

وفي حال تلبيته، سيؤجل هذا الطلب محاكمة ترامب إلى منتصف فبراير المقبل.

يذكر أن مجلس النواب وافق يوم 13 يناير الجاري على مساءلة الرئيس ترامب على دوره المفترض في اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في 6 يناير.

وبالتالي أصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة فتح ملف عزله مرتين. ولكن لم يتم إحالة القضية إلى مجلس الشيوخ قبل أن ترك ترامب منصب الرئاسة في 20 يناير.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا