إدارة بايدن ترفض تنفيذ قرار ترامب برفع حظر السفر عن البرازيل وبعض دول أوروبا

أعلنت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أن الإدارة المقبلة لن تطبق القرار الذي أصدره دونالد ترامب برفع الحظر عن المسافرين إلى الولايات المتحدة من البرازيل وأوروبا.

وقالت جين ساكي التي ستتسلم مهام المتحدثة باسم البيت الأبيض الأربعاء إثر أداء بايدن اليمين الدستورية، في تغريدة على "تويتر" إنه "مع تدهور الوضع الوبائي وظهور فيروسات متحورة أكثر عدوى حول العالم، فإن هذا ليس الوقت المناسب لرفع القيود المفروضة على السفر الدولي".

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وأضافت أنه "بناء على نصيحة فريقنا الطبي، فإن الإدارة لا تعتزم رفع هذه القيود في 26 يناير. في الواقع، نحن نخطط لتعزيز تدابير الصحة العامة المتعلقة بالسفر الدولي للحد أكثر من تفشي كوفيد-19".

وجاءت تغريدة ساكي بعيد دقائق من إعلان ترامب أن الحظر المفروض على المسافرين الآتين من البرازيل وبريطانيا وإيرلندا والدول الأوروبية المنضوية في فضاء شنغن سيرفع في 26 يناير الجاري، حين سيتعين على جميع الراغبين بالسفر للولايات المتحدة إبراز نتيجة فحص سلبية لكوفيد-19.

وحتى يوم الاثنين، سجلت الولايات المتحدة إصابة أكثر من 24 مليون شخص بكوفيد-19 توفي منهم حوالى 400 ألف.

المصدر: أ ف ب