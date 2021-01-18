ماكرون يشيد بإصدار المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية "ميثاق مبادئ" ضد التطرف

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإصدار المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية "ميثاق مبادئ" يهدف إلى التصدي للإسلام الراديكالي الذي ينسب له تصاعد الهجمات في فرنسا.

وقال ماكرون بعد اجتماع مع ممثلين عن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، إن الميثاق يقدم "توضيحا لكيفية تنظيم المجتمع المسلم"، مضيفا أن "هذا التزام واضح وحاسم ودقيق لصالح الجمهورية".

وأشاد الرئيس الفرنسي بالنص التأسيسي الحقيقي للعلاقات بين الدولة والإسلام في فرنسا.

وكان ماكرون قد طالب المجلس باتخاذ تدابير ضد "الإسلام السياسي" في فرنسا في نوفمبر، بعد الهجومين على المدرس صاموئيل باتي في منتصف أكتوبر وكاتدرائية نيس بعد أسبوعين.

وأعلن مسؤولو المجلس يوم السبت التوصل لاتفاق يؤكد "توافق" الدين الإسلامي مع "العلمانية" و"المساواة بين الرجل والمرأة"، ويرفض "توظيف الإسلام لأغراض سياسية".

المصدر: وكالات