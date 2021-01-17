 
مباشر

حاخام إسرائيلي يصاب بكورونا بعد تلقيه جرعتين من "فايزر"

أخبار العالم

حاخام إسرائيلي يصاب بكورونا بعد تلقيه جرعتين من
Reuters
الحاخام يسرائيل لاو (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pkma

أصيب كبير حاخامات تل أبيب يسرائيل لاو بفيروس كورونا على الرغم من تلقيه جرعتين من لقاح "فايزر" ضد كوفيد-19، حسبما ذكر حفيده يديديا عبر "تويتر" أمس السبت.

إقرأ المزيد
إسرائيل تسجل ثاني وفاة لمسن بعد تلقيه لقاح فايزر ضد كورونا
إسرائيل تسجل ثاني وفاة لمسن بعد تلقيه لقاح فايزر ضد كورونا

ووصف يديديا الحالة الصحية لكبير حاخامات إسرائيل الأسبق بأنها "رائعة".

وأوضح أن الحاخام لاو انتقلت العدوى إليه من زوجته التي خالطت شخصا ثبتت إصابته بالفيروس، في مطلع الأسبوع الماضي.

وكان لاو البالغ من العمر 83 عاما، قد تم تطعيمه بالجرعة الأولى والثانية من لقاح "فايزر".

يذكر أن التطعيم هدفه ضمان أن يكون من يتلقى اللقاح محصنا ضد الفيروس وقادرا على مكافحته. ومع ذلك لا يستبعد في بعض الحالات حدوث الإصابة بالفيروس ونقله دون ظهور أي أعراض.

المصدر: "جيروزاليم بوست"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا