قلق في النرويج بشأن سلامة لقاح "فايزر" لكبار السن

أعربت السلطات الصحية في النرويج عن قلقها بشأن سلامة كبار السن عقب تطعيمهم بلقاح "فايزر" و"بيونتيك"، بعد وفاة 29 شخصا تلقوا جرعة من اللقاح.

وقالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، إن "وكالة الأدوية النرويجية (نوما)، أشارت إلى أن جميع الوفيات حدثت بسبب لقاح "فايزر"، حيث لم تكن هناك لقاحات أخرى متوفرة في البلاد حتى أمس الجمعة".

وأضافت: "تم تحديد أن جميع الذين ماتوا بعد التطعيم يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، والحد الأدنى لسنهم هو 75 عاما"، منوهة إلى أنه "في المجموع، تلقى حوالي 42 ألف شخص جرعة أولى على الأقل من اللقاح".

وتابعت: "عانى معظمهم من الآثار الجانبية المتوقعة للقاح، مثل الغثيان والقيء والحمى وردود الفعل الموضعية في موقع الحقن وتدهور الحالة بشكل عام".

من جهته، أكد المعهد النرويجي للصحة العامة، أنه "بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، فإن الآثار الجانبية الخفيفة نسبيا للقاح، قد يكون لها عواقب وخيمة وبالنسبة لمن لديهم متوسط عمر قصير نسبيا، قد تكون فوائد اللقاح ضئيلة أو لا تذكر".

بدورها، أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية، أنها "تدرس سبب الوفيات مع السلطات الصحية في النرويج"، مشيرة إلى أن "عدد الحوادث ليس مقلقا بعد، ويتوافق مع التوقعات".

المصدر: "بلومبيرغ"