النرويج.. وفاة 23 شخصا تم تطعيمهم بلقاح "فايزر" الأمريكي

أعلنت وكالة الأدوية النرويجية أن 23 شخصا توفوا عقب تلقيهم لقاح "فايزر" و"بيونتيك" المضاد لـ"كوفيد – 19"، فيما غيرت السلطات الصحية في البلاد توصيات تطعيم المسنين بهذا اللقاح.

وأشارت الوكالة إلى أن "جميع الوفيات تم تسجيلها بين كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما ويعانون من ضعف المناعة".

ونقلت قناة "أن آر كي" النرويجية عن المتحدث باسم الوكالة شتاينار مادسن قوله: "هذه الحالات ليست مقلقة. من الواضح أن هذا اللقاح له عامل خطر ضئيل للغاية، مع استثناءات قليلة عندما يتعلق الأمر بالمرضى المسنين الذين يعانون من سوء الحالة الصحية".

وأضاف: "الآثار الجانبية المعتادة يمكن أن تسهم في مسار أكثر خطورة للأمراض لدى كبار السن".

وأضاف المعهد الوطني للصحة تغييرا في توصياته لتطعيم المرضى المسنين المصابين بأمراض خطيرة.

وبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا في النرويج بلقاح "فايزر" في 27 ديسمبر الماضي، وتلقى سكان دور رعاية المسنين في أوسلو اللقاحات الأولى.

وتم الإعلان عن تطعيم 25 ألف شخص باللقاح المذكور في النرويج حتى الآن.

المصدر: "نوفوستي"