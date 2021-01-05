وفاة شخصين في النرويج بعد تطعيمهما بلقاح "فايزر" ضد كورونا

أعلنت وكالة الأدوية بالنرويج أن نزيلين في إحدى دور رعاية المسنين توفيا بعد تطعيمهما بلقاح "فايزر" الأمريكي المضاد لكورونا، وأنها فتحت تحقيقا في الحادث.

وأشارت إلى أن الوكالة والمعهد الوطني النرويجي للصحة تلقيا رسالة يوم الثلاثاء، تفيد بوفاة اثنين من المقيمين في دار رعاية المسنين بعد أيام قليلة من تطعيمهما بلقاح "فايزر" وأن خبراءهما يبحثون في ما إذا كانت الوفاة مرتبطة بالتطعيم.

وقال المتحدث باسم الوكالة شتاينار مادسن: "من الضروري معرفة ما إذا كانت هناك صلة بين هاتين الوفاتين والتطعيم، أم أن الوفاة جاءت بمحض الصدفة".

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وتسجل النرويج وفاة حوالي 400 شخص أسبوعيا في دور رعاية المسنين، ولم يعرف بعد ما إذا كان ضحيتا اللقاح من أصحاب الأمراض المزمنة.

المصدر: نوفوستي