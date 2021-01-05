 
مباشر

وفاة شخصين في النرويج بعد تطعيمهما بلقاح "فايزر" ضد كورونا

أخبار العالم

وفاة شخصين في النرويج بعد تطعيمهما بلقاح
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pi34

أعلنت وكالة الأدوية بالنرويج أن نزيلين في إحدى دور رعاية المسنين توفيا بعد تطعيمهما بلقاح "فايزر" الأمريكي المضاد لكورونا، وأنها فتحت تحقيقا في الحادث.

وأشارت إلى أن الوكالة والمعهد الوطني النرويجي للصحة تلقيا رسالة يوم الثلاثاء، تفيد بوفاة اثنين من المقيمين في دار رعاية المسنين بعد أيام قليلة من تطعيمهما بلقاح "فايزر" وأن خبراءهما يبحثون في ما إذا كانت الوفاة مرتبطة بالتطعيم.

وقال المتحدث باسم الوكالة شتاينار مادسن: "من الضروري معرفة ما إذا كانت هناك صلة بين هاتين الوفاتين والتطعيم، أم أن الوفاة جاءت بمحض الصدفة".

إقرأ المزيد
إسرائيل تسجل ثاني وفاة لمسن بعد تلقيه لقاح فايزر ضد كورونا
إسرائيل تسجل ثاني وفاة لمسن بعد تلقيه لقاح فايزر ضد كورونا

وتسجل النرويج وفاة حوالي 400 شخص أسبوعيا في دور رعاية المسنين، ولم يعرف بعد ما إذا كان ضحيتا اللقاح من أصحاب الأمراض المزمنة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا