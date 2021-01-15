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أنباء عن توقيف مواطنين روس في جنوب السودان مجددا

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أنباء عن توقيف مواطنين روس في جنوب السودان مجددا
Sputnik VLADIMIR TREFILOV
المدون الروسي إيليا فارلاموف
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ذكر المدون الروسي إيليا فارلاموف أن سلطات جنوب السودان أوقفت زوجته واثنين من رفاقه، وذلك بعد احتجازهم وإطلاق سراحهم في وقت سابق.

وقال فارلاموف إنه "عالق" في فندق بوسط عاصمة جنوب السودان جوبا مع مواطن روسي آخر، هو الناشط والصحفي بيوتر فيرزيلوف، بانتظار نتائج اختبارات فيروس كورونا بعد احتجازهما سابقا.

وفي الوقت ذاته، دعا مسؤول في وزارة الإعلام بجنوب السودان زوجة فارلاموف ليوبوف، ورفيقيه الآخرين إيفان بوغدانتسيف وفاديم غينزبورغ للقيام برحلة سياحية في المناطق الريفية.

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ثم قامت السلطات المحلية بتوقيفهم واقتادتهم إلى قاعدة عسكرية، حسب قول المدون.

يذكر أن جميع المواطنين الروس الخمسة قد تم اعتقالهم في جنوب السودان في وقت سابق في مدينة كابويتا، وتم إطلاق سراحهم أمس الأربعاء وكان من المتوقع أن يعودوا إلى روسيا في الأيام القادمة.

المصدر: نوفوستي

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