زاخاروفا: الإفراج عن المواطنين الروس المحتجزين في جنوب السودان

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن جهود الإفراج عن المواطنين الروس الخمسة الذين احتجزوا سابقا في جنوب السودان، قد تكللت بالنجاح.

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وفي تصريح لوكالة "تاس" أشارت زاخاروفا إلى أن الإفراج عن المواطنين الروس، بمن فيهم المدون إيليا فارلاموف ومؤسس موقع "ميديازونا" الإخباري، بيتر فيرزيلوف، جاء "نتيجة جهود بذلت"، وأن العمل جار على تنظيم مغادرتهم جنوب السودان.

فيما أوضحت سفارة روسيا في أوغندا أن المفرج عنهم سوف يقضون الليل في مدينة كبويتا (حيث تم احتجازهم) ليتوجهوا، يوم الخميس، إلى العاصمة جوبا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد فارلاموف وفيرزيلوف بأنهما وثلاثة آخرين من مواطني البلاد احتجزوا لدى أجهزة الأمن في مطار مدينة كبويتا بجنوب السودان، لدى محاولتهم التوجه إلى جوبا.

وأكدت السفارة الروسية في جنوب السودان أن الموقوفين لجؤوا إليها بطلب تقديم الدعم القنصلي إليهم.

المصدر: تاس