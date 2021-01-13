مسؤول أميركي: ترامب يتحمل بعض المسؤولية عن الأحداث التي وقعت في الكابيتول

اعتبر تشاد وولف، القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي المستقيل، أن الرئيس دونالد ترامب، يتحمل بعض المسؤولية عن الأحداث التي وقعت في مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي.

وفي مقابلة مع شبكة "CNN" قال وولف: "إنه الرئيس وما يقوله مهم والناس يستمعون إليه، خاصة أنصاره.. لذلك هو يتحمل المسؤولية وهناك أيضا مسؤولية شخصية يتحملها مثيرو الشغب الذين دخلوا مبنى الكابيتول"، مشيرا إلى أنه "على الكونغرس تحديد ما إذا كانت هذه جريمة تستوجب العزل".

وتنحى وولف عن منصبه، يوم الإثنين، بعد أن شككت هيئة رقابية حكومية وقضاة اتحاديون في شرعيته لقيادة الوزارة. وهو خدم في منصبه لمدة 14 شهرا.

وعلى إثر هذه الاستقالة، تم تعيين مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الأمريكية، بيت جاينور، لتولي منصب وزير الأمن الداخلي الأمريكي بالوكالة.

المصدر: "CNN"