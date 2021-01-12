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تعيين بيت جاينور وزيرا للأمن الداخلي الأمريكي بالوكالة بعد تنحي تشاد وولف

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تعيين بيت جاينور وزيرا للأمن الداخلي الأمريكي بالوكالة بعد تنحي تشاد وولف
Reuters JOSHUA ROBERTS
علم الولايات المتحدة الأمريكية
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قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الأمريكية، بيت جاينور، سيتولى منصب وزير الأمن الداخلي الأمريكي بالوكالة، بعد تنحي تشاد وولف من المنصب.

ويقع على عاتق جاينور الإشراف على التنسيق الأمني مع الشرطة والحرس الوطني والإدارات الأخرى.

و تشرف وزارة الأمن الداخلي الأمريكية على الخدمة السرية، التي تقود الجهود الأمنية في يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

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وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مسؤول أمريكي كبير قوله، إن وولف سيتنحى عن منصبه.

وأضاف المسؤول أن وولف أبلغ موظفيه يوم الاثنين أنه سيتنحى، ليصبح أحدث مسؤول رفيع في إدارة ترامب يستقيل بعد اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي.

يذكر أن ترامب سحب ترشيح وولف لمنصب وزير الأمن الداخلي بشكل دائم الأسبوع الماضي، وقال وولف حينها إنه سيتنحى على الفور.

 

المصدر" الغارديان" + "رويترز"

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